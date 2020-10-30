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В Карелии рецидивист вынес из магазина 12 флаконов шампуня

Новости. Криминал
10:22, 31 Октября 2020
фото: © shutterstock.com
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В Кондопоге полицейские установили подозреваемого в краже 12 одинаковых флаконов шампуня, сообщили в МВД Карелии.

В ОМВД России по Кондопожскому району поступило заявление от работников универсального магазина. На предоставленной видеозаписи было запечатлено, как неизвестный мужчина украл из торгового зала 12 одинаковых флаконов шампуня.

Оперативники выяснили, что к краже причастен ранее судимый 22-летний петрозаводчанин. Мужчина сознался в содеянном, рассказав, что похищенный товар продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Петрозаводчанин арестован за ранее совершенное преступление. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что полиция Петрозаводска ищет подозреваемую в преступлении женщину.

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