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В Карелии резко похолодает на 13 градусов

Новости. Погода
14:31, 19 Мая 2021
фото: © Столица на Онего
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Похолодание и дожди идут в Карелию.

Как сообщает Центр ФОБОС, во вторник, 18 мая, Русская равнина ещё оставалась во власти аномальной, или вернее сказать – небывалой жары! Потепление, охватившее европейскую часть страны, накануне как раз вышло на пик. В Москве, как и в Карелии, тоже был побит температурный рекорд, державшийся более века: +31°!

По словам синоптиков, очень долго погоду в европейской части России определял обширный казахстанский антициклон, по периферии которого в регион поступали воздушные массы из Средней Азии. Но всё это время очаг высокого давления с запада пытались теснить атлантические циклоны. И накануне им всё-таки удалось сломить его сопротивление. На Русскую равнину пробилась гряда грозовой облачности – плотные тучи движутся к нам со стороны Европы.

Вслед за атмосферным фронтом будет распространятся довольно прохладный воздух из акватории Северной Атлантики. И к выходным похолодание охватит практически всю европейскую территорию России, не будет исключением и Карелия, где в воскресенье, 23 мая, ожидается похолодание до +8…+9 градусов и дожди.

Прохладу, по информации ФОБОС, жители Карелии начнут ощущать уже в пятницу, когда температура воздуха днем составит +12…+14 градусов и пойдет дождь. В субботу, 22 мая, снижение температуры продолжится, и столбик термометра остановится уже на отметке +9…+10 градусов, а ночью и вовсе похолодает до +4.

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