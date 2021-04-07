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В Карелии резко увеличилось число крайне тяжелых ковидных больных, которые не могут дышать

Новости. Общество
09:48, 08 Апреля 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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В ковид-центрах республики на лечении от коронавируса находятся 378 человек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 8 апреля, в стационарах находятся 378 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 337 - в состоянии средней тяжести, 36 тяжелобольных и 5 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, 1 человек из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, что 7 апреля было только двое крайне тяжелых больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ, а за сутки их число достигло пяти.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались два человека и заразились коронавирусом 66. Всего в республике за время пандемии инфицировано 44517 человек. Выздоровели – 42236. Умер 409 пациент.

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