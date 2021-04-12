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В Карелии резко увеличилось число крайне тяжелых ковидных больных

Новости. Общество
09:45, 13 Апреля 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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В ковид-центрах республики 9 крайне тяжелых пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, они не могут самостоятельно дышать, 8 апреля таких тяжелых пациентов было двое, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 13 апреля, в стационарах находится 321 житель республики, заболевший COVID-19. Из них 276 — в состоянии средней тяжести, 36 тяжелобольных и 9 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, 2 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, что 8 апреля было только двое крайне тяжелых больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три человека и заразились коронавирусом 58. Всего в республике за время пандемии инфицировано 44826 человек. Выздоровели — 42639. Умерло 423 пациента.

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Комментарии

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Изя
2021-04-13 10:01:54
Что опять вдруг ??? С масквы позвонили , волну поднимать ???)))
Гость
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