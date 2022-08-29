В Карелии резко выросло число взятых в Сбере образовательных кредитов

Карельский Сбер стал одним из лидеров по динамике прироста выдачи образовательных кредитов.

С января по август 2022 года Карельское отделение Сбербанка стало одним из лидеров по динамике прироста выдачи образовательных кредитов в Северо-Западном федеральном округе.

Всего Сбербанк на Северо-Западе выдал 6000 льготных образовательных кредитов общей суммой 1,45 миллиарда рублей. Это в два раза больше по количеству, чем за этот же период годом ранее, объем вырос в 2,3 раза. Более половины всех кредитов пришлось на август.

Кредит можно взять на оплату любого периода учёбы в любом российском вузе, имеющем лицензию и аккредитацию: семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры или аспирантуры.

«В Карелии Сбер выдал кредитов в 2 раза больше, чем за этот же период в прошлом году. Особой популярностью образовательные кредиты пользуются у молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет — они, как правило, берут кредиты на сумму до 200 тысяч рублей», — отметил Управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим

Лидерами по динамике прироста выдачи на Северо-Западе также стали Северная столица, Архангельская область и Коми. При этом, на долю Санкт-Петербурга приходится 80% всех выданных образовательных кредитов в СЗФО.