В Карелии резко выросло число заболевших коронавирусом

По сравнению с предыдущей неделей число заболевших коронавирусом в республике увеличилось более, чем на треть.

По данным Роспотребнадзора Карелии, в республике на 12 декабря был лабораторно подтвержден диагноз Covid-19 у 161 838 человек. Из них дети до 17 лет составили 12,8%, а пенсионеры старше 65 лет — 17,3%.

Показатель заболеваемости коронавирусом составил 26571,3 на 100 тысяч населения.

За 49 неделю было зарегистрировано 320 случая заболевания Covid-19, что по сравнению с прошлой неделей оказалось больше на 36,8%. Рост числа заболевших был отмечен во всех возрастных группах.