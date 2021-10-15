Реклама

В Карелии резко выросло число заразившихся коронавирусом детей

Новости. Общество
09:43, 15 Октября 2021
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

Новости партнеров

За последние сутки коронавирус был выявлен у 52 детей в республики, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 52 детей в Карелии. Днем ранее эта цифра составила 37 человек, а в среду, 13 октября, коронавирус поразил 79 детей.

Таким образом, число инфицированных детей в республике достигло 7697 человек.

За сутки выздоровел 31 маленький пациент. Всего за время пандемии в Карелии по выздоровлению были выписаны 7313 детей.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 269 новых случаев заражения, зарегистрировано четыре смерти, выздоровели 234 пациента.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.10.2021, 09:53
В Минздраве Карелии рассказали, как будут получать медпомощь непривитые от коронавируса
12.10.2021, 12:34
В Карелии вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
09.10.2021, 16:12
Любарский возразил критикам сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске
14.10.2021, 07:00
Петиция против ограничений посещения больниц из-за коронавируса вызвала широкий отклик в Карелии
12.10.2021, 12:53
Стало известно, когда введут ограничения для посещения поликлиник и больниц Карелии
13.10.2021, 16:11
Проект изменений в Генплане Петрозаводска предусматривает снос «хрущевок»

Чтиво

04.10.2021 09:00
Без политики
Лечим астигматизм по-новому
Лазерная коррекция зрения позволяет пациентам с астигматизмом восстановить зрение и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»