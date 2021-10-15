В Карелии резко выросло число заразившихся коронавирусом детей

За последние сутки коронавирус был выявлен у 52 детей в республики, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 52 детей в Карелии. Днем ранее эта цифра составила 37 человек, а в среду, 13 октября, коронавирус поразил 79 детей.

Таким образом, число инфицированных детей в республике достигло 7697 человек.

За сутки выздоровел 31 маленький пациент. Всего за время пандемии в Карелии по выздоровлению были выписаны 7313 детей.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 269 новых случаев заражения, зарегистрировано четыре смерти, выздоровели 234 пациента.