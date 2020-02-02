В Карелии результаты анализов студента с признаками коронавируса ожидают в понедельник

Врачи надеются получить к вечеру 3 февраля результаты анализов студента, который вернулся из Китая в Петрозаводск и был госпитализирован с признаками коронавируса.

Главный инфекционист Карелии Михаил Тищенко рассказал "Республике", что студент идет на поправку. Однако, ближайшую ночь ему еще предстоит провести в стенах больницы.

"Результатов анализа, отправленной в Санкт-Петербург пробы, мы не ожидаем раньше вечера понедельника. У работников лаборатории сейчас много работы, я думаю, раньше они не успеют", - сказал Михаил Тищенко.

Он добавил, что вероятность заболевания коронавирусной невелика, больше всего болезнь похожа на обычное ОРЗ.

Напомним, студент петрозаводской консерватории ранее был доставлен в республиканскую инфекционную больницу с признаками коронавирусной инфекции.