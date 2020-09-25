В Карелии руководитель компании, отвечающей за отлов собак, оштрафован на 2 тысячи рублей

В Калевальском районе руководитель организации, отвечающей за отлов безнадзорных животных, получил штраф за невыполнение требований прокурора, сообщили в прокуратуре Карелии.

По постановлению прокуратуры Калевальского района к административной ответственности привлечен директор организации, осуществляющей отлов безнадзорных животных в Калевальском районе, судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.

Основанием для привлечения руководителя данной организации к административной ответственности явился факт неустранения им в установленный 30-дневный срок нарушений закона, выявленных в ходе ранее проведенной прокурорской проверки.

Так, руководителем не создан официальный сайт организации, что не позволяет обеспечить доступность и открытость для граждан информации о животных без владельцев, поступающих в приют (фотография и краткое описание животного, дата и место обнаружения животного, иные сведения); не обеспечена возможность посещения приюта владельцами потерявшихся животных, добровольцами (волонтерами), лицами, желающими приобрести животных; не обеспечивается фиксация результатов первичного осмотра животных, а также результатов их освидетельствования на предмет наличия (отсутствия) немотивированной агрессивности; сотрудниками приюта для животных не пройдена профилактическая вакцинация против бешенства.

В случае дальнейшего невыполнения требований прокурора района директору организации грозит более суровое наказание – дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года.

Постановление суда не вступило в законную силу.