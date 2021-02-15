В Карелии руководителям фирмы грозит лишение свободы за отказ платить зарплату

В Лоухи возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы, сообщает Следком Карелии.

В Кемском отделе карельского Следкома возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы.

По версии следствия, в период с ноября 2020 года по январь 2021 года руководство общества с ограниченной ответственностью не выплачивало заработную плату пятерым работникам, имея возможность производить эти выплаты. Сумма невыплаченной заработной платы составила 267 тысяч рублей.

"В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет", - сообщили в Следкоме.

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