Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
13:13, 28 Мая 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

В Карелии рыбаки нашли улов в чужом огороде

Загрузка...

Мужчины по пути на рыбалку заглянули на чужой участок и украли оттуда чугунную ванну и "буржуйку", сообщили в МВД Карелии.

В полицию Суоярвского района обратился 60-летний мужчина. С его дачного участка было похищено имущество.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых: 31-летнего и 42-летнего местных жителей. Мужчины шли на рыбалку, и по пути к водоему на одном из дачных участков им приглянулась чугунная ванна. Мужчины сразу решили похитить ее, а вырученные денежные средства потратить на алкоголь.

Они пробрались на чужой участок, перекинули ванну через забор. От указанных действий чугунная ванна разбилась, но так было даже легче ее транспортировать. Похитители обнаружили еще и печь "буржуйку", которую также забрали с собой.

По пути на пункт приема металла им попался автомобиль, водителю которого они пояснили, что это их имущество и попросили подвести. Мужчина согласился. Печь и разбитую ванну они сбыли и незаконно выручили 1,8 тысяч рублей. 300 рублей отдали водителю и оставшиеся денежные средства поделили пополам.

В результате потерпевшему причинен ущерб в размере 4 275 рублей.

Возбуждено уголовное дело. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-05-28 13:23:47
Главное поймали необычную рыбу- "Ванна чугунная" и "Буржуйка" :)
Неравнодушный
2019-05-28 13:18:57
Диверсифицировались.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2019, 21:20
ФОТО: Ольга Бузова показала себя в микро-бикини
21.05.2019, 13:49
Холод наступает на Карелию
22.05.2019, 13:09
ВИДЕО: Бразильский футболист Луис Адриано подарил петрозаводчанке Porsche
24.05.2019, 10:00
Глава муниципалитета Карелии отправил районным властям кукиш
22.05.2019, 14:33
Чиновничий "историзм" ударил по горожанам
24.05.2019, 18:40
Стало известно, в каком районе Карелии самая высокая радиация

Аналитика

Сегодня 09:40
Капитал
"Человек должен жить, а не выживать" 1
Председатель парламентского комитета по бюджету и налогам Виталий Красулин предложил свое видение решения проблемы с предоставлением жилья отдельным категориям граждан.
Шунгит – как новый бренд Карелии
27.05.2019 12:49
"Баренц Групп" поможет переехать в квартиру мечты без хлопот
27.05.2019 11:56
"На этом же не заработать" 7
27.05.2019 09:56
"Сохранить все памятники деревянного зодчества нам не удастся"
24.05.2019 14:47
Вся аналитика

Чтиво

27.05.2019 11:01
Частная жизнь
Автограф президента 3
Туристка из Карелии поделилась впечатлениями от встречи с Саули Ниинисте.
Перемен, мы ждем перемен 5
24.05.2019 11:37
Костная клиника: аллергия наступает…
22.05.2019 13:50
О клещевых инфекциях и весенней аллергии
13.05.2019 09:57
архив чтиво

Медиа

День пограничника-2019 в Петрозаводске
Новое
Сегодня 12:52
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»