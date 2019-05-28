В Карелии рыбаки нашли улов в чужом огороде

Мужчины по пути на рыбалку заглянули на чужой участок и украли оттуда чугунную ванну и "буржуйку", сообщили в МВД Карелии.

В полицию Суоярвского района обратился 60-летний мужчина. С его дачного участка было похищено имущество.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых: 31-летнего и 42-летнего местных жителей. Мужчины шли на рыбалку, и по пути к водоему на одном из дачных участков им приглянулась чугунная ванна. Мужчины сразу решили похитить ее, а вырученные денежные средства потратить на алкоголь.

Они пробрались на чужой участок, перекинули ванну через забор. От указанных действий чугунная ванна разбилась, но так было даже легче ее транспортировать. Похитители обнаружили еще и печь "буржуйку", которую также забрали с собой.

По пути на пункт приема металла им попался автомобиль, водителю которого они пояснили, что это их имущество и попросили подвести. Мужчина согласился. Печь и разбитую ванну они сбыли и незаконно выручили 1,8 тысяч рублей. 300 рублей отдали водителю и оставшиеся денежные средства поделили пополам.

В результате потерпевшему причинен ущерб в размере 4 275 рублей.

Возбуждено уголовное дело.