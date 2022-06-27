В Карелии рыбаки спасли семью, которая дрейфовала на озере в лодке с заглохшим мотором

В Сегеже рыбаки взяли на буксир и дотащили до берега лодку с семье на борту, у которых заглох мотор.

В паблике «Сегежа online...» семья попавшая в беду на рыбалке поблагодарила своих спасителей.

«Мир не без добрых людей. В очередной раз убеждаюсь в правоте этих слов! Вчера вечером (30 июня) мы возвращались семьей с рыбалки, заглох мотор, реанимировать не смогли, пришлось взять в руки вёсла... До берега далеко, гребли два с лишним часа...На наше счастье, появилась лодка, молодые ребята тоже возвращались с рыбалки, остановились, подхватили нас и до самого берега довезли. Если бы не они, мы гребли бы до 5 утра... Спасибо им огромное!» - написала сегежанка.