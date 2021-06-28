В Карелии вдвое выросло число преступлений, совершенных иностранцами

В Карелии за первые 5 месяцев 2021 года было зарегистрировано 23 преступления, совершенные иностранцами, сообщили в республиканской прокуратуре.

В период с января по май 2021 года иностранные граждане и лица без гражданства совершили в Карелии 23 преступления, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти половину из этого числа — 11 преступлений — совершили граждане стран-участников СНГ.

Жертвами преступлений иностранцы стали 19 раз, и это число, напротив, уменьшилось, по сравнению с прошлым годом, когда в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства было совершено 30 преступлений.

Ранее статистика показала, что в Карелии резко возросло число краж с банковских счетов.