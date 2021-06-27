В Карелии резко увеличилось количество краж с банковских счетов

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на треть выросло количество краж безналичных средств и денег с банковских счетов, сообщили в прокуратуре Карелии.

С января по май 2021 года в республике было зарегистрировано 5678 преступлений, что на 25 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общий ущерб от преступлений составил 165 миллиона 733 тысячи рублей, что на треть меньше, чем за такой же период прошлого года.

Количество тяжелых преступлений в Карелии выросло на 16,1% — это обусловлено увеличением на 30,2% количества краж с банковских счетов, а также краж безналичных средств. Всего за первые 5 месяцев этого года в республике было совершено 603 таких преступления.

В то же время количество особо тяжких преступлений сократилось на 20,6%.

Большинство из всех зарегистрированных преступлений в Карелии — почти 60% — по-прежнему составляют хищения чужого имущества. Две трети из них приходятся на кражи, в том числе мелкие. Число квартирных краж в республике уменьшилось почти вполовину, за 5 месяцев воры обчистили 45 квартир и домов.

Несколько выросло число преступлений, связанных с мошенничеством. Дистанционно мошенники 611 раз покушались на финансы жителей Карелии.

В целом в течение 5 месяцев полицией было зарегистрировано 1591 преступление, связанное с использованием информационно-коммуникационных технологий.