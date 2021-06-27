Реклама
Прислать новость
«Свободу!» кричал?», - суд допросил свидетеля по делу участника митинга в Петрозаводске 21
27.06.2021 16:31
Лобовое столкновение двух автомобилей произошло на пешеходном переходе в Карелии (ФОТО) 2
27.06.2021 15:40
Экскременты и трупы лошадей в районе пляжа в Петрозаводске возмутили горожан 5
Сегодня 06:40

В Карелии резко увеличилось количество краж с банковских счетов

Новости. Криминал
13:39, 28 Июня 2021
фото: © kazanpress.ru

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на треть выросло количество краж безналичных средств и денег с банковских счетов, сообщили в прокуратуре Карелии.

С января по май 2021 года в республике было зарегистрировано 5678 преступлений, что на 25 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общий ущерб от преступлений составил 165 миллиона 733 тысячи рублей, что на треть меньше, чем за такой же период прошлого года.

Количество тяжелых преступлений в Карелии выросло на 16,1% — это обусловлено увеличением на 30,2% количества краж с банковских счетов, а также краж безналичных средств. Всего за первые 5 месяцев этого года в республике было совершено 603 таких преступления.

В то же время количество особо тяжких преступлений сократилось на 20,6%.

Большинство из всех зарегистрированных преступлений в Карелии — почти 60% — по-прежнему составляют хищения чужого имущества. Две трети из них приходятся на кражи, в том числе мелкие. Число квартирных краж в республике уменьшилось почти вполовину, за 5 месяцев воры обчистили 45 квартир и домов.

Несколько выросло число преступлений, связанных с мошенничеством. Дистанционно мошенники 611 раз покушались на финансы жителей Карелии.

В целом в течение 5 месяцев полицией было зарегистрировано 1591 преступление, связанное с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.06.2021, 22:31
Женщина утонула в озере в популяром месте отдыха под Петрозаводском
22.06.2021, 12:15
Ребенок утонул в райцентре Карелии
22.06.2021, 16:51
Скоропостижно скончалась известная в Карелии 46-летняя журналистка Марина Кивирьян
27.06.2021, 12:08
«Вирус оказался сильнее наших молитв», — Парфенчиков рассказал о смерти друга
22.06.2021, 11:11
Пропавших без вести троих рыбаков в Карелии нашли
21.06.2021, 09:30
 «Откроется аквапарк – придем всей семьей»

Аналитика

Сегодня 12:36
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус: болен ли я? Нужна ли мне прививка?
В «Клиниках на Чайкиной» можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут, достоверно узнать, есть и у вас стойкий иммунитет к Соvid-19, а также оценить здоровье после перенесённого заболевания и пройти реабилитацию.
Динамика роста: лесоперерабатывающему предприятию нужны специалисты
Сегодня 12:35
В «ОРЭС-Петрозаводск» в разгаре летняя ремонтная кампания
Сегодня 09:30
Валерий Таборов:  «Родина» - политическая сила с самой патриотической программой» 5
25.06.2021 14:02
«Вы пели перед задержанием?» 17
24.06.2021 13:50
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»