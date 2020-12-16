В Карелии водители автобусов 570 раз прокатили пассажиров с ветерком

С начала года инспекторы ГИБДД в республике зафиксировали 1450 нарушений водителями пассажирских автобусов, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

С начала года инспекторы ГИБДД в Карелии зафиксировали около 1450 нарушений водителями автобусов, а также лицами, ответственными за безопасность пассажирских перевозок.

Чаще всего водители, перевозящие пассажиров, превышают установленную скорость движения. Зафиксировано более 570 нарушений скорости.

Управление автобусом при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена - 101 нарушение.

За проезд на запрещающий сигнал светофора привлечено 76 водителей автобусов, 26 из которых допустили данное нарушение повторно.

Инспекторы ГИБДД привлекли почти 80 водителей, которые отвлекались от дороги, используя телефон во время движения.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что одной из основных составляющих безопасных дорог является строгое соблюдение дорожных правил. Особое внимание и осторожность следует соблюдать в условиях зимней дороги.