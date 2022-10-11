В Карелии с начала осени охотники уничтожили больше полусотни волков

В республике идет активная фаза охоты на волков — уничтожено уже 62 хищника.

Как сообщили в Минприроды республики, в Карелии в данный момент идет активная фаза охоты на волков. С 1 августо добыто уже 62 зверя. Нбольше всего волков было уничтожено в Суоярвском, Лоухском, Пряжиснком и Пудожском районах.

Особенно интенсивно охота началась после выпадения снега — залога успешной охоты.

В Минприроды Карелии поступают сообщения о выходе серых хищников к населенным пунктам. Так, жительница поселка Поросозеро Суоярвского района жаловались на 4 волков, которые напали на собаку.

Минприроды работает по всем поступившим сигналам, а также призывает жителей частных домов держать собак в вольерах на огороженной территории.