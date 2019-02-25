В Карелии с поездов сняли двух дебоширов

В Кеми с поездов "Мурманск-Санкт-Петербург" и "Мурманск-Вологда" сняли дебоширов, сообщили в транспортной полиции СЗФО.

К транспортным полицейским, осуществляющим охрану общественного порядка на станции Кемь, с заявлением о неадекватном поведении одного из пассажиров поезда сообщением "Мурманск-Санкт-Петербург" обратился начальник состава.

Полицейские установили личность нарушителя. 29-летний житель Смоленской области злоупотреблял спиртными напитками, мешал отдыху пассажиров и игнорировал требования поездной бригады.

Аналогичное правонарушение пресечено в пассажирском поезде сообщением "Мурманск-Вологда". В нем полицейские выявили 43-летнего жителя Архангельской области. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и выражался нецензурной бранью в адрес пассажиров.

Оба правонарушителя отстранены от дальнейшего проезда и сняты с поезда по акту о недостойном поведении пассажира и доставлены в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Кемь.

В отношении данных злоумышленников составлены административные материалы.