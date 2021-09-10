В Карелии сделают уличные шахматы в виде героев эпоса «Калевала»

Уникальные карельские шахматы появятся в Костомукше.

Министерство национальной политики Карелии подвело итоги конкурса проектов этнокультурного развития коренных народов. Всего в конкурсе участвовали 13 заявок, из которых комиссия отобрала 6 победителей.

Среди победителей – Костомукша с этнографическим проектом Karjalaini šakki («Карельские шахматы»), пишет информационно-аналитическая газета «Новости Костомукши».

Фонд конкурса составил 10 миллионов рублей. Средства пойдут на этнокультурное развитие районов, создание общественных пространств, изготовление информационных знаков и вывесок в национальном стиле, организацию и проведение курсов карельского языка для взрослого населения и детей, развитие местного традиционного художественного творчества.

«Проект Karjalaini šakki («Карельские шахматы») направлен на сохранение уникальной этнографической среды проживания коренных народов и популяризацию национальной культуры в Костомукшском городском округе, – пояснила Александра Басова, руководитель проекта, заведующая городским музеем. – Мы сделаем уникальные фигуры шахмат в виде героев эпоса «Калевала» из натурального дерева, которые установят на уличной шахматной площадке».

По словам авторов проекта, фигуры будут использованы во время проведения карельских праздников, фольклорных выступлений, национальных игр. Кроме того, проект привлечёт дополнительное внимание горожан, особенно – молодёжи, к шахматам, как виду спорта и досуга.

Изготовление шахмат в виде фигур героев всемирно известного эпоса «Калевала» станет не только брендом города, но и приобщит население и гостей Костомукши к карельской культуре. Шахматные фигуры мобильны и смогут украсить любой национальный праздник не только в черте города, но и за его пределами.

К реализации этой идеи с удовольствием присоединятся участники костомукшского шахматного клуба и деревни Вокнаволок, а также карельский фольклорный коллектив «Хете».

Проект будет реализован до Нового года. Сметная стоимость всех мероприятий – порядка 1,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, какие еще районы получат деньги для реализации этнографических проектов.