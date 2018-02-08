В Карелии селянка-рецидивистка взялась ухаживать за пенсионером, но не удержалась и обокрала его

В Пряжинском районе не работающая девушка похитила сбережения того, за кем должна была ухаживать, и уехала в Петрозаводск тратить их, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции в Пряжинском районе поступило сообщение о краже денег. Пенсионер рассказал, что у него из дома пропали 10 тысяч рублей. Кого подозревать – он не знал, сомнительным ему казалось поведение сразу нескольких лиц.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась 20-летняя знакомая заявителя, которая в свое время вызвалась помогать ему по хозяйству. За это он разрешил ей жить в своем доме. Как выяснили полицейские, нигде не работающая селянка похитила сбережения того, за кем должна была ухаживать, и уехала в Петрозаводск тратить их.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

Подозреваемая задержана, так как в момент совершения кражи она находилась на условно-досрочном освобождении в связи с судимостью за аналогичное преступление в прошлом.