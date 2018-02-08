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Новости. Криминал
12:19, 08 Февраля 2018

В Карелии селянка-рецидивистка взялась ухаживать за пенсионером, но не удержалась и обокрала его

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В Пряжинском районе не работающая девушка похитила сбережения того, за кем должна была ухаживать, и уехала в Петрозаводск тратить их, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции в Пряжинском районе поступило сообщение о краже денег. Пенсионер рассказал, что у него из дома пропали 10 тысяч рублей. Кого подозревать – он не знал, сомнительным ему казалось поведение сразу нескольких лиц.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась 20-летняя знакомая заявителя, которая в свое время вызвалась помогать ему по хозяйству. За это он разрешил ей жить в своем доме. Как выяснили полицейские, нигде не работающая селянка похитила сбережения того, за кем должна была ухаживать, и уехала в Петрозаводск тратить их.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

Подозреваемая задержана, так как в момент совершения кражи она находилась на условно-досрочном освобождении в связи с судимостью за аналогичное преступление в прошлом.

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Комментарии

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кир
2018-02-08 17:54:27
Пример есть - Джигарханян с русалкой, которых усиленно пиарят никчемные СМИ.
zanoza
2018-02-08 14:39:32
дельфин и русалка,они ,если честно,не пара :)
gaudealis
2018-02-08 14:25:24
"Помогать по хозяйству" - не по тому ли, что у пенсионера в штанах? )))) Если так, то при таком раскладе сумму в 10 тыс. можно считать платой за "услуги" ))))
однозначно
2018-02-08 13:00:50
Пенс сдавал жилплощадь в аренду без официального договора, без уплаты налога, а потом в полицию жалуется.
Гость
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