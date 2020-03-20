В Карелии сельский учитель через суд добился выплаты компенсации за электроэнергию

Медвежьегорский районный суд Карелии встал на защиту учительницы из школы поселка Шуньга.

Как сообщается на сайте суда, истец работает МКОУ "Шуньгская СОШ", постоянно проживает и работает в сельской местности – д. Шуньга Медвежьегорского района. В соответствии с законом Республики Карелия "Об образовании" имеет право на предоставление 100% компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения. Школа отказала ей в возмещении расходов на оплату электроэнергии.

Учительница просила суд взыскать с учебного заведения компенсацию понесенных расходов по оплате электроснабжения за 2019 год в размере 7 тыс. 407 руб. 10 копеек.

"Взыскать с МКОУ Медвежьегорского района «Шуньгская средняя общеобразовательная школа» в пользу <…> компенсацию расходов на оплату потребленной электроэнергии за период с января 2019 по январь 2020 включительно в сумме 7 407 руб. 10 коп", - говорится на сайте суда.

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