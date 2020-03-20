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В Карелии сельский учитель через суд добился выплаты компенсации за электроэнергию

Новости. Общество
14:31, 21 Марта 2020
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Медвежьегорский районный суд Карелии встал на защиту учительницы из школы поселка Шуньга.

Как сообщается на сайте суда, истец работает МКОУ "Шуньгская СОШ", постоянно проживает и работает в сельской местности – д. Шуньга Медвежьегорского района. В соответствии с законом Республики Карелия "Об образовании" имеет право на предоставление 100% компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения. Школа отказала ей в возмещении расходов на оплату электроэнергии.

Учительница просила суд взыскать с учебного заведения компенсацию понесенных расходов по оплате электроснабжения за 2019 год в размере 7 тыс. 407 руб. 10 копеек.

"Взыскать с МКОУ Медвежьегорского района «Шуньгская средняя общеобразовательная школа» в пользу <…>  компенсацию расходов на оплату потребленной электроэнергии за период с января 2019 по январь 2020 включительно в сумме 7 407 руб. 10 коп", - говорится на сайте суда.

Ранее Арбитражный суд Карелии наказал дорожников за загрязнение реки.

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Комментарии

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бюджет
2020-03-21 15:03:04
Ну почему не выполняется закон? Суды работают за наши налоги. В подобных случаях следует, ВСЕ издержки, плюс моральный вред, вычесть из зарплаты того кто конкретно нарушил закон, а не за счет бюджета - наших налогов.
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