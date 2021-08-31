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В Карелии сельской воспитательнице предложили вооружиться отбойным молотком

Новости. Общество
12:12, 01 Сентября 2021
фото: © Анна Ларионова

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В Карелии сельской воспитательнице выдали землю на месте стоянки древнего человека, а теперь заставляют голыми руками разбирать фундамент недостроенного дома.

Прионежский районный суд признал недействительным договор предоставления воспитательнице Анне Ларионовой из поселка Шуя земельного участка, на котором была обнаружена стоянка древнего человека. Таким образом, Ларионова обязана вернуть эту землю государству, однако теперь чиновники отказываются принимать участок обратно. Сельскую воспитательницу вынуждают демонтировать уже возведенный фундамент, но с ключевой оговоркой: разбирать монументальную конструкцию необходимо без привлечения спецтехники, то есть фактически подручными приспособлениями.

«Я им писала, обращалась: опишите четко, как мне нужно демонтировать фундамент. На что они мне ответили: не привлекая тяжелой техники, дабы не повредить растительному слою земельного участка. И подручными средствами. То есть какие-то молоточки… какие-то инструменты подручные, разрешили какой-то там молотоотбойник», — рассказала Анна Ларионова.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
drug
2021-09-01 14:22:29
Вот она действующая власть !!!!
Прионежье рулит.
Дали - а обратно не берут.
Маразм.
Честный мужик
2021-09-01 13:00:32
Вот уж точно сказал герой фильма "Гений": "страна не пуганых идиотов".. .ни больше,ни меньше...везде так ....
Гость
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Сегодня 11:32
Обществоведение
Разбери фундамент голыми руками 4
В Карелии сельской воспитательнице выдали землю на месте стоянки древнего человека, а теперь заставляют голыми руками разбирать фундамент недостроенного дома.
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