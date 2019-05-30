В Карелии семейная пара забыла в банкомате около 30 тысяч рублей

Новости по теме
Загрузка...
Проходящий мимо мужчина не растерялся и забрал чужие деньги себе, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Костомукши обратилась семейная пара. Они снимали деньги с карты в одном из городских банкоматов. Вставили карту, ввели необходимую сумму. Банкомат в первую очередь выдал карту, и супруги, заговорившись, ушли по своим делам.
Сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый – 41-летний местный житель. Он пояснил, что проходя мимо банкомата, услышал характерный для выдачи денег звук. Рядом никого не было, и мужчина забрал из лотка деньги.
Пересчитав их, решил, что ему повезло – сумма составила 28 тысяч рублей. Деньги он потратил на личные нужды. Ничего существенного на эту сумму костомукшанин не приобрел.
Возбуждено уголовное дело.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
26.05.2019, 21:20
24.05.2019, 10:00
28.05.2019, 08:20
24.05.2019, 18:40
28.05.2019, 14:40
25.05.2019, 10:33
Аналитика
29.05.2019 11:52
Обществоведение
Жители Кинермы устроили протест против превращения исторического поселения в декорацию для киносъемок.
28.05.2019 09:40
27.05.2019 12:49
Чтиво
Сегодня 10:59
Без политики
Наталья Венедиктова – врач-офтальмохирург высшей категории Офтальмологического центра Карелии, которая считает офтальмологию самой позитивной специальностью в медицине.
27.05.2019 11:01
24.05.2019 11:37
22.05.2019 13:50
Медиа
28.05.2019 12:52
Опрос
Где вы планируете провести отпуск?
Комментарии