В Карелии семейная пара забыла в банкомате около 30 тысяч рублей

Проходящий мимо мужчина не растерялся и забрал чужие деньги себе, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши обратилась семейная пара. Они снимали деньги с карты в одном из городских банкоматов. Вставили карту, ввели необходимую сумму. Банкомат в первую очередь выдал карту, и супруги, заговорившись, ушли по своим делам.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый – 41-летний местный житель. Он пояснил, что проходя мимо банкомата, услышал характерный для выдачи денег звук. Рядом никого не было, и мужчина забрал из лотка деньги.

Пересчитав их, решил, что ему повезло – сумма составила 28 тысяч рублей. Деньги он потратил на личные нужды. Ничего существенного на эту сумму костомукшанин не приобрел.

Возбуждено уголовное дело.