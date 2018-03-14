В Карелии семьи стали получать ежемесячные выплаты из средств маткапитала

С начала года уже 19 семей из Карелии подали заявления в Пенсионный фонд РФ на получение ежемесячных выплат из средств материнского капитала.

По сообщению карельского отделения Пенсионного фонда, по 13 заявлением уже принято решение о начале выплаты, размер которой в 2018 году для семьи в нашей республике составляет 11 978 рублей.

Напомним, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала предусмотрены на второго ребенка, родившегося (усыновленного) в 2018 году. Эти деньги будут выплачиваться семьям до достижения малышом полутора лет. При этом у семьи среднедушевой доход не должен превышать 1,5-кратный размер регионального прожиточного минимума трудоспособного населения за 2 квартал предыдущего года. Для жителей Карелии эта сумма составляют 20 898 рублей.

Таким образом, для карельской семьи из четырех человек (родители и два ребенка) сумма ежемесячного дохода в 2017 году, дающая право на получение ежемесячной выплаты, не должна превышать 83 592 рублей в месяц. Если мама воспитывает двоих детей одна, то общий доход такой семьи не должен превышать 62 694 рублей в месяц.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, пособия, стипендии, алименты, денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых структур и др. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат подтверждаются соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями.

Перечень документов, которые необходимо представить, размещен на сайте Пенсионного Фонда России www.pfrf.ru