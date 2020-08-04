В Карелии семилетнюю девочку госпитализировали после жесткого столкновения автомобилей

ДТП произошло сегодня ночью на 6 км автодороги "Кола" – подъезд к Петрозаводску в Прионежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 00.05 39-летний водитель автомобиля Toyota Camry не учел расстояние до движущегося впереди автомобиля Honda (под управлением 27-летней женщины) и столкнулся с ним.
От удара Honda опрокинулась на крышу, а Toyota наехала на силовое ограждение.
В результате происшествия пострадала 7-летняя пассажирка Honda, которая в момент аварии находилась на заднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве.
Девочка с полученными травмами госпитализирована.
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