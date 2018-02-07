В Карелии семья не спит уже 4 года, чтобы их сын не умер

История о родителях, которые каждый день борются за жизнь сына.

Открыв на компьютере редакционную почту, где к утру успевает накопиться с полсотни различных сообщений, обратила внимание на письмо, которое состояло всего из 9 предложений.

"Ребята, журналисты, ну помогите, пожалуйста, опубликуйте. Я не знаю, какие слова найти, чтобы вас уговорить. Мы очень вас просим разместить на выходные пост о нашем карельском мальчишке. Ну, не справиться нам своими силами! Мальчишка дышит через эту трубочку на шее уже четыре года!!! Клиники наши его не берут - и все тут! А кормить его как приходится?! Тоже через трубочку! А еще за этой трубочкой на шее надо ухаживать, слюну (мокроту) убирать, чтоб малыш не задохнулся".

Конечно, подобных просьб о помощи поступает в СМИ немало. Но конкретно это обращение не оставляло меня в покое. В голове стучали вопросы: Что с мальчиком? Почему наши больницы отказываются от малыша, который не может дышать?

Выехала искать ответы.

Куда привела дорога журналиста "Столицы на Онего" и какая история скрывается за этим коротким письмом, читайте в нашем репортаже.