В Карелии серьезно выросло число случаев взятки и других коррупционных преступлений

Согласно статистике прокуратуры, в Карелии с начала года число взяток выросло более чем в 5 раз по сравнению с таким же периодом 2021 года.

С 5 до 27 — так возросло количество случаев взяточничества в Карелии. Такие цифры приведены в статистке прокуратуры республики. Сравниваются первые 5 месяцев 2021 года и, соответственно, такой же период нынешнего года.

Общее число коррупционных преступлений в республике также возросло почти на 9%. Особенно заметным стал рост случаев посредничества во взятке.

Также из статистики прокуратуры выяснилось, что в Карелии в 11 раз выросло число изнасилований.