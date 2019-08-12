В Карелии сгорел жилой дом

Пожар произошел 11 августа в Прионежском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 13.58 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в с. Рыбрека на ул. Рудная, 16. В 15.30 пожар ликвидирован.

Дом сгорел.

Погибших и пострадавших нет.



Причины, виновные, ущерб устанавливаются.