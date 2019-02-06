Жилой дом сгорел в Карелии

Пожар произошел утром 5 января в селе Коткозеро, сообщили в МЧС Карелии.

В 7.55 пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме в с. Коткозеро на ул. Цветочной, 6. В 8.25 пожар ликвидировали.

Дом сгорел полностью.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.