В Карелии сгорела турбаза на озере Сямозеро (ФОТО и ВИДЕО)

Пожарные Пряжинского района боролись с огнем на турбазе «Радуга».

Вечером 27 октября пожарно-спасательное подразделение Пряжинского района из Эссойлы привлекалось для ликвидации возгорания в деревне Алекка. Об этом сообщили в паблике «ОПС по Пряжинскому району».

Сигнал пожарным поступил в 17.38 вечера. Как «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии, огнем было охвачено неэксплуатируемое одноэтажное здание на турбазе. В 18.57 пожар был полностью ликвидирован.

В результате пожара деревянное строение было сильно повреждено. Причины и ущерб устанавливаются.