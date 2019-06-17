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Новости. Происшествия
10:08, 17 Июня 2019
фото: ТАСС / Александр Рюмин

В Карелии сгорели две хозпостройки

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Пожары произошли 16 июня в Беломорске и Суоярви, сообщили в МЧС Карелии.

В 18.37 пожарно-спасательные подразделения Суоярвского района привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке на ул. Лесной, у д. 3. В 19.40 пожар ликвидирован.

В 21.58 сгорела хозпостройка в Беломорске на ул. Порт-шоссе, у д.17. В 22.15 пожар ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

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