В Карелии сгорели две хозпостройки

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Пожары произошли 16 июня в Беломорске и Суоярви, сообщили в МЧС Карелии.
В 18.37 пожарно-спасательные подразделения Суоярвского района привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке на ул. Лесной, у д. 3. В 19.40 пожар ликвидирован.
В 21.58 сгорела хозпостройка в Беломорске на ул. Порт-шоссе, у д.17. В 22.15 пожар ликвидирован.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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