В Карелии сгорели две хозпостройки

Пожары произошли 16 июня в Беломорске и Суоярви, сообщили в МЧС Карелии.

В 18.37 пожарно-спасательные подразделения Суоярвского района привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке на ул. Лесной, у д. 3. В 19.40 пожар ликвидирован.

В 21.58 сгорела хозпостройка в Беломорске на ул. Порт-шоссе, у д.17. В 22.15 пожар ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.