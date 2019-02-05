В Карелии сгорело два нежилых помещения

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Пожары произошли в Беломорском и Кемском районах, сообщили в МЧС Карелии.
Вчера, 4 февраля, в 12.23 пожарно-спасательные подразделения Прионежского привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке в п. Шелтозеро на ул. Заречной. В 12.52 пожар ликвидирован.
В ночь на 5 февраля в 1.18 пожарно-спасательные подразделения Кемского района привлекались для ликвидации пожара неэксплуатируемом строении в п. Рабочеостровск на ул. Железнодорожной, 11. Чуть более 4 часов тушили огонь.
Оба строения сгорели полностью.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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