В Карелии школьник напоролся на арматуру – прокуратура начала проверку

Прокуратура Карелии организовала проверку по информации о получении несовершеннолетним травмы на детской площадке в Сортавальском районе.

Организована проверка по публикациям, размещенным в СМИ, о получении 10-летним ребенком серьезной травмы на детской площадке в поселке Вяртсиля.

Как нам сообщили в прокуратуре Карелии, им поступила информация о том, что мальчик напоролся на арматуру. "Скорая" не прихала. Поэтому родители самостоятельно повезли школьника в больницу.

Прокуратура установит обстоятельств произошедшего, владельца детской площадки, соответствия либо несоответствия требованиям безопасности. Кроме того, будет дана оценка сведениям о том, что в день инцидента не функционировала скорая помощь.