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В Карелии штормовой ветер снес крышу с жилого дома (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
21:24, 17 Февраля 2020
фото: Россети Северо-Запад
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В деревне Судалица Олонецкого района ветер сорвал кровлю с дома, которая повредила опору линии электропередачи.

Часть крыши оборвала провод. В результате жители дома остались без света. Об этом сообщили в паблике "Россети Северо-Запад".

"Энергетики "Россети Северо-Запад" оперативно прибыли на место и отремонтировали линию в течение двух часов. В настоящий момент электроснабжение дома восстановлено", - пишут в паблике.

В энергокомпании напоминают о мерах предосторожности при нахождении вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Ранее МЧС предупредило о штормовом ветре во вторник в Карелии.

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Комментарии

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новый
2020-02-17 21:49:05
Предки добротный дом построили, а наследнички газетой крышу покрыли. Блогеры, не иначе. Или масквичи.
Гость
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