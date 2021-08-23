В Карелии шумный вор не смог уйти незамеченным с места преступления

В Олонецком районе женщина застигла соседа в своем сарае, где он решил поживиться зарядкой для автомобиля.

По сообщению МВД в Карелии, в один из августовских дней 24-летний житель Олонецкого района проник в сарай, расположенный на соседнем участке, и попытался вынести зарядно-пусковое устройство для автомобиля. Довести свой план до конца он не смог: 50-летняя хозяйка услышала шум и вышла во двор. Увидев ее, молодой человек скрылся. Она запомнила его приметы.

Благодаря полученной информации сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Он дал признательные показания и рассказал, что собирался продать свой трофей.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, ради наживы житель Карелии забрался под подушку к собственному другу.