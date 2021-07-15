В Карелии ситуация с коронавирусом может добавить сюрпризов в итоги выборов

Результаты выборов в Карелии непредсказуемы как для власти, так и для оппозиции.

Практически все партии закончили выдвижение своих кандидатов на выборы в Госдуму и Заксобрание Карелии — стали понятны контуры предстоящей избирательной кампании, появились первые прогнозы. И хотя многие эксперты предрекают инерционный сценарий выборов, понятно, что неожиданности может привнести ситуация с коронавирусом, которая меняется каждый день.

Какой она будет к 19 сентября, достоверно никто не знает. При этом, на исход выборов могут повлиять такие факторы, как ежесуточное количество новых инфицированных и смертей от COVID-19, возможное ужесточение антиковидных ограничений — если власть пойдет на крайние меры, наличие (отсутствие) вакцин, степень принуждения к вакцинации в районах и на предприятиях, введение дистанционного обучения в школах и т. д. И с этой точки зрения, выборы совершенно непредсказуемы как для власти, так и для оппозиции.

На выборах в Госдуму по Карельскому одномандатному округу фаворитом выглядит действующий депутат Валентина Пивненко. Однако несменяемость представителя в российском парламенте от Карелии (4 созыва), не самый убедительный рейтинг «Единой России» и относительный рост протестных настроений на волне той же самой пандемии, позволяют говорить об интересной борьбе на округе.

Хорошие шансы появляются у лидера КПРФ в Карелии Евгения Ульянова. Не нужно забывать, что «Единую Россию» и «Справедливую Россию» объединяет поддержка, которую они оказывают Путину, поэтому конкуренция на местах единороссов и справедливоросов не воспринимается серьезно — фактически делят сферы влияния два крыла одной политической группы. Чего не скажешь про КПРФ, которая выступает реальной оппозицией.

Подробности читайте далее.