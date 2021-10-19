В Карелии скончался борец с «Невским пассажем» Николай Бакинов

Умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Бакинов, много лет добивавшийся сноса незаконной пристройки «Невский пассаж».

Николай Григорьевич Бакинов скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщил в соцсети блогер Алексей Трунов.

«Чудесный, солнечный человек. Добрее человека не знал. Он всегда верил и надеялся, что справедливость восторжествует. Не дождался», — заявил Трунов.

Николай Бакинов много лет добивался сноса незаконной пристройки «Невский пассаж» на проспекте Александра Невского, 30 в Петрозаводске. Он потерял жену и был вынужден переехать на съемную квартиру по совету медиков. На акцию протеста он выходил с плакатом «Добили жену — добейте и меня».

В знак протеста Николай Бакинов совместно с ветераном Владимиром Дмецовым сдали свои медали к 70-летию победы. Они объявляли голодовку и стояли в одиночных пикетах. Сейчас и Бакинов, и Дмецов скончались. Владимира Дмецова не стало летом этого года.

Напомним, городской суд Петрозаводска постановил снести наземную часть торговой пристройки еще в сентябре 2013 года, а в апреле 2014 года Верховный суд Карелии оставил это решение в силе. Объект до сих пор не демонтирован.