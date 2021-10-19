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В Карелии скончался борец с «Невским пассажем» Николай Бакинов

Новости. Общество
15:25, 19 Октября 2021
фото: © Алексей Трунов / ВК

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Умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Бакинов, много лет добивавшийся сноса незаконной пристройки «Невский пассаж».

Николай Григорьевич Бакинов скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщил в соцсети блогер Алексей Трунов.

«Чудесный, солнечный человек. Добрее человека не знал. Он всегда верил и надеялся, что справедливость восторжествует. Не дождался», — заявил Трунов.

Николай Бакинов много лет добивался сноса незаконной пристройки «Невский пассаж» на проспекте Александра Невского, 30 в Петрозаводске. Он потерял жену и был вынужден переехать на съемную квартиру по совету медиков. На акцию протеста он выходил с плакатом «Добили жену — добейте и меня».

В знак протеста Николай Бакинов совместно с ветераном Владимиром Дмецовым сдали свои медали к 70-летию победы. Они объявляли голодовку и стояли в одиночных пикетах. Сейчас и Бакинов, и Дмецов скончались. Владимира Дмецова не стало летом этого года.

Напомним, городской суд Петрозаводска постановил снести наземную часть торговой пристройки еще в сентябре 2013 года, а в апреле 2014 года Верховный суд Карелии оставил это решение в силе. Объект до сих пор не демонтирован.

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Комментарии

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zanoza
2021-10-19 21:24:43
Светлая память, светлому и несгибаемому человеку! И позор тем, кто довёл ситуацию со сносом пристройки до затяжного состояния, проявив тем самым неуважение как к тем, кто боролся за её снос, так и к судебной системе в целом!
Александр
2021-10-19 21:16:06
Вот кирюху даже в ад не берут. Так и мучается на земле
Vel
2021-10-19 21:15:52
Кир, возведение кровли под окнами квартиры мне бы не понравилось, мягко говоря. Да и не только мне, рыночная стоимость квартиры уменьшилась. Причём здесь судья?
Кир
2021-10-19 22:01:51
Vel, я предлагал отдать крышу владельцам окон, в которые она упирается. Можно огород посадить или загорать. Вы слышите только себя. :)
Кир
2021-10-19 19:42:38
Не ветеран ВОВ. Он не был на войне. Только орать можете, не зная предмета. Тьфу на вас. :)
Лана Текучева
2021-10-19 19:04:47
Жаль старика! Фрицев бил и остался жив, а "свои" добили. Земля пухом, пусть покоится с миром!
Кир
2021-10-19 19:38:22
Лана Текучева, не пишите, чего не знаете. Какие фрицы были у подростка? :)
Vel
2021-10-19 17:04:32
Есть решение суда. Оно умышленно не выполняется до сих пор. И явно не за красивые глаза главы. Это может говорить о полученных взятках и непрекрытом крышевании владельцев "Пассажа". У нас заявлено о равенство всех перед законом и я думаю, что карма настигнет тех, кто причастен к этому цинничному беспределу.
Кир
2021-10-19 19:40:27
Vel, решение суда продавил бывший судья, затейник всей смуты. А вы купились. :)
NEZITIC
2021-10-19 16:51:23
Слабунова не помогла, даже перед выборами
Изя
2021-10-19 17:04:41
NEZITIC, так и Ульянов пропал куда то ))))
Off
2021-10-19 16:44:23
Как это знаково . Портянки- падальщики ликуют . Уморили еще одного ...
Что скажет губер . Умер Ветеран ВОВ . Сделает вид , что не заметил?
Может Александр Ершов выступит с трибуны и помянет , бывшего солдата ?
Или он, для власти социально - далекий и "смутьян" ?
Off
2021-10-19 17:25:00
Админы не стоит вырезать слова . (((
Эксперд
2021-10-19 15:46:38
Хде офф ?
нетюлень
2021-10-19 16:07:49
Охота ж вам плясать на могиле, титушки.
Бабенка
2021-10-19 16:22:14
нетюлень, это вы сюда залезли со своими могилами и протестами. Мы вас не звали.
Off
2021-10-19 19:37:12
Эксперд, ?!? .. Служба закончилась ? С утра с грязной совестью на службу ?
Off
2021-10-19 17:23:41
Эксперд, Товарищъ(господин) офицер ( ты , в каком , черт побери , звании? ) Да , я читал этот пост в ФБ, поэтому в курсе о чем ты .
А вы что , давно его пасете? Давно он в разработке ? И почему вы решили , что я должен ему передавать , то , что вы здесь нагадили ? Пишите ему туда ... или слабо ?

Эксперд
2021-10-19 17:15:50
Off, ты же сказал, что сегодня больше ничего писать не будешь, только материться и рыдать. Грош цена твоим словам.
Off
2021-10-19 16:45:25
Админы . Умер ветеран войны . Может вы заткнете подонков , в этой теме ? (((
Кир
2021-10-19 15:36:13
А бывший судья и богатей, который подбивал на акции и смуту, всё ещё живет?
Изя
2021-10-19 17:05:27
Кир, тоже травил стариков ))) :)
насмешница
2021-10-19 18:43:23
Изя, правильно будет без запятой: Кир тоже травил стариков. Травля - любимое занятие подонков
Александр Ершов
2021-10-19 15:55:10
Кир, живёт. Что с ним сделается...
насмешница
2021-10-19 18:40:36
Александр Ершов, если надумаете завести ник, рекомендую Табаки
Кир
2021-10-19 16:46:22
Александр Ершов, спасибо, неравнодушный человек нашего города. :)
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