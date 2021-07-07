Умер борец с «Невским Пасажем», вернувший в правительство Карелии медаль в честь 70-летия Победы

В Петрозаводске скончался ветеран Владимир Дмецов, который в течение 10 лет боролся за снос незаконной пристройки к дому №30 по Невскому проспекту.

Седьмого июля не стало Владимира Николаевича Дмецова. Человек, переживший Великую Отечественную войну, Ветеран Великой Отечественной войны, 92-летний обладатель квартиры в печально знаменитом доме №30 по проспекту Невского так и не дождался сноса «Невского Пассажа».

На протяжении 10 лет Владимир Николаевич вместе с активными соседями пытался добиться сноса скандальной пристройки. В 2015 году он вместе с Николаем Бакиновым в знак протеста вернул в правительство Карелии юбилейные медали к 70-летию Победы.



Губернiя Daily

«Мы живем над крышей «Невского Пассажа», задыхаемся, это не жизнь!» – сказали тогда пенсионеры, которых пытался успокоить Николай Черненко, председатель Союза ветеранов Карелии.

Спустя два года, в 2017 году, Владимир Дмецов и Николай Бакинов вышли к Национальному театру Карелии с плакатом «Невский пассаж» – позор Карелии». Ветераны пытались привлечь внимание к проблеме «Невского пассажа» двух российских министров, которые находились в Петрозаводске с рабочим визитом: главы МЧС РФ Владимира Пучкова и министра РФ по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова.



Столица на Онего

Напомним, городской суд Петрозаводска постановил снести наземную часть торговой пристройки еще в сентябре 2013 года, а в апреле 2014 года Верховный суд Карелии оставил это решение в силе. Объект до сих пор не демонтирован.