Реклама
Прислать новость
«Никто их никуда не сливал» 2
07.07.2021 16:55
Составлен список участков, которые будут раздавать населению Карелии как «арктические гектары» 5
07.07.2021 11:32
В Петрозаводске осуждена директор агентства недвижимости, присвоившая более 13 миллионов рублей 1
07.07.2021 13:37
В Карелию привезли вакцину от COVID-19 4
07.07.2021 10:30

Умер борец с «Невским Пасажем», вернувший в правительство Карелии медаль в честь 70-летия Победы

Новости. Общество
07:15, 08 Июля 2021
фото: Столица на Онего

В Петрозаводске скончался ветеран Владимир Дмецов, который в течение 10 лет боролся за снос незаконной пристройки к дому №30 по Невскому проспекту.

Седьмого июля не стало Владимира Николаевича Дмецова. Человек, переживший Великую Отечественную войну, Ветеран Великой Отечественной войны, 92-летний обладатель квартиры в печально знаменитом доме №30 по проспекту Невского так и не дождался сноса «Невского Пассажа».

На протяжении 10 лет Владимир Николаевич вместе с активными соседями пытался добиться сноса скандальной пристройки. В 2015 году он вместе с Николаем Бакиновым в знак протеста вернул в правительство Карелии юбилейные медали к 70-летию Победы.


Губернiя Daily

«Мы живем над крышей «Невского Пассажа», задыхаемся, это не жизнь!» – сказали тогда пенсионеры, которых пытался успокоить Николай Черненко, председатель Союза ветеранов Карелии.

Спустя два года, в 2017 году, Владимир Дмецов и Николай Бакинов вышли к Национальному театру Карелии с плакатом «Невский пассаж» – позор Карелии». Ветераны пытались привлечь внимание к проблеме «Невского пассажа» двух российских министров, которые находились в Петрозаводске с рабочим визитом: главы МЧС РФ Владимира Пучкова и министра РФ по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова.


Столица на Онего

Напомним, городской суд Петрозаводска постановил снести наземную часть торговой пристройки еще в сентябре 2013 года, а в апреле 2014 года Верховный суд Карелии оставил это решение в силе. Объект до сих пор не демонтирован.

                           

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
04.07.2021, 23:40
Автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
01.07.2021, 10:27
Путешествующий по Карелии блогер разочаровался калитками: «Они отвратительны!»
01.07.2021, 09:41
Глава Минздрава Карелии отметил гендерную особенность третьей волны коронавируса

Чтиво

06.07.2021 11:30
Без политики
Новые технологии в лечении катаракты
Новые английские хрусталики RAYNER - это многократный контроль безопасности.
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»