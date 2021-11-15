В 2016 году природоохранник из Приладожья стал лауреатом общественной экологической премии «Защитник тайги».

В Карелии скончался известный эко-активист Александр Талья, входивший в Общественный лесной совет приладожского поселка Тиурула. Как сообщили его друзья, причиной смерти общественника стала пневмония.

Александр Талья участвовал во многих кампаниях за сохранение карельских лесов и озер и боролся с горными разработками, уничтожающими живописные приладожские скалы. В 2016 году он стал лауреатом общественной экологической премии «Защитник тайги», которую учредила республиканская природоохранная организация «СПОК».

Не давал Александр Талья покоя и карельским чиновникам. Житель Приладожья активно выступал против оптимизации здравоохранения и общественного транспорта, защищал права пенсионеров и инвалидов.

«Много можно перечислять его добрых дел, сделанных и природе, и людям. Сколько раз он помогал нам, подхватывал, давал приют, когда мы ездили на акции в Карелию! – написали в социальных сетях друзья Александра из соседней Ленинградской области. – А ведь и у самого дел хватало по горло: его жена – инвалид, и воспитание дочери с самых малых лет легло на его плечи. Школа, хозяйство, а еще и регулярные поездки в Питер за лекарствами жене, которые приходилось доставать по квоте с боем».