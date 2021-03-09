В Карелии смягчаются ограничения, касающиеся спорта

Теперь будет проще попадать на спортивные мероприятия.

Паблик "Петрозаводск спортивный" информирует об изменении в ограничениях, касающихся физкультуры и спорта. Количество участников спортивных мероприятий в закрытых помещениях, равно как и количество зрителей в помещениях, где проходят соревнования, больше не ограничено!

При этом важно не забывать, что, несмотря на существенное смягчение мер, масочный режим и социальная дистанция во время массовых мероприятий, а также в местах большого скопления людей по-прежнему обязательны.