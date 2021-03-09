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В Карелии смягчаются ограничения, касающиеся спорта

Новости. Спорт
14:55, 10 Марта 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Теперь будет проще попадать на спортивные мероприятия.

Паблик "Петрозаводск спортивный" информирует об изменении в ограничениях, касающихся физкультуры и спорта. Количество участников спортивных мероприятий в закрытых помещениях, равно как и количество зрителей в помещениях, где проходят соревнования, больше не ограничено!

При этом важно не забывать, что, несмотря на существенное смягчение мер, масочный режим и социальная дистанция во время массовых мероприятий, а также в местах большого скопления людей по-прежнему обязательны.

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