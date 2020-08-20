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В Карелии снимается документальный сериал о местных музыкантах

Новости. Культура
15:10, 21 Августа 2020
фото: YouTube
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Первая серия посвящена основателю нескольких карельских фолк-групп и мастеру музыкальных инструментов Александру Леонову.

Документальный сериал стал совместным проектом форума музыкальных энтузиастов Karelia Music Geeks, петрозаводской студии звукозаписи Blomberg Studio и Центра народного творчества и культурных инициатив. Авторы сюжетов ведут летопись событий в местном музыкальном сообществе с 90-х годов прошлого столетия.

Героем первой серии стал основатель нескольких карельских фолк-групп и мастер музыкальных инструментов Александр Леонов. Посмотреть ее можно на YouTube-канале Blomberg Studio и на страницах проекта Karelia Music Geeks и Центра народного творчества.  

Проект Karelia music geeks реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

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