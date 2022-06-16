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В Карелии сняли фильм об «ангелах в белых халатах» (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:13, 18 Июня 2022
фото: Кадр из видео

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К Дню медицинского работника создан фильм о карельских медиках, справившихся с пандемией коронавируса.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков опубликовал на своей странице в соцсети фильм «Жизнь ради жизни». По словам Охлопкова, он был создан по инициативе Минздрава республики Творческой мастерской "MEDIALIPAS" специально к профессиональному празднику медицинских работников. Его герои – реальные специалисты медорганизаций Карелии: фельдшеры, врачи, работники кол-центра. Они рассказывают о своей работе и трудностях, которые выпали в пандемию.

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