В Карелии сняли фильм об «ангелах в белых халатах» (ВИДЕО)

К Дню медицинского работника создан фильм о карельских медиках, справившихся с пандемией коронавируса.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков опубликовал на своей странице в соцсети фильм «Жизнь ради жизни». По словам Охлопкова, он был создан по инициативе Минздрава республики Творческой мастерской "MEDIALIPAS" специально к профессиональному празднику медицинских работников. Его герои – реальные специалисты медорганизаций Карелии: фельдшеры, врачи, работники кол-центра. Они рассказывают о своей работе и трудностях, которые выпали в пандемию.