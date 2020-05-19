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В Карелии снята с должности председатель территориальной избирательной комиссии Пряжинского района

Новости. Общество
10:29, 20 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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На февральских муниципальных выборах ТИК размещалась в Общественной приемной "Единой России", где общественные наблюдатели обнаружили партийную агитацию.

Центральная избирательная комиссия Карелии лишила полномочий члена территориальной избирательной комиссии Пряжинского национального района с правом решающего голоса Татьяну Ерхову. Она возглавляла ТИК и руководила подготовкой и проведением муниципальных выборов в Пряжинском районе, которые проходили 2 февраля нынешнего года. В этот день жители района выбирали депутатов местных советов в Ведлозерском и Святозерском сельских поселениях.

Как отметил карельский политолог Олег Реут, наблюдавший за ходом муниципальных выборов, территориальная избирательная комиссия Пряжинского района заняла помещение Общественной приемной партии "Единая Россия". При этом в самом помещении, где было организовано досрочное голосование, общественные наблюдатели обнаружили более десяти предметов партийной агитации – портрет председателя "Единой России", плакаты и флажки, что запрещено действующим законодательством.

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