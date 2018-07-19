В Карелии снова выросли тарифы на услуги ЖКХ

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Рост тарифов на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг в Карелии за период с 10 по 16 июля составил 0,4%-2,2%, сообщает Карелиястат.
Больше всего увеличилась плата за жильё в домах государственного и муниципального жилищных фондов. Размер платы составил 36,67 рубля за кв. метр общей площади, что на 2,2% больше, чем неделей раньше.
Горячее водоснабжение подорожало за этот период на 0,5% - до 873,67 рубля в месяц с человека.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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