В Карелии снова выросли тарифы на услуги ЖКХ

Рост тарифов на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг в Карелии за период с 10 по 16 июля составил 0,4%-2,2%, сообщает Карелиястат.

Больше всего увеличилась плата за жильё в домах государственного и муниципального жилищных фондов. Размер платы составил 36,67 рубля за кв. метр общей площади, что на 2,2% больше, чем неделей раньше.

Горячее водоснабжение подорожало за этот период на 0,5% - до 873,67 рубля в месяц с человека.

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