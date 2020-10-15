В Карелии собака помогла раскрыть преступление

Подросток в Беломорске вынес из хозпостроек электроинструменты и строительное оборудование, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Беломорского района поступило заявление о краже электроинструментов и строительного оборудования из хозпостройки. Ущерб составил более 7 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого – несовершеннолетнего жителя Беломорска. По версии следствия, подросток не знал, чем сможет поживиться внутри помещения, выбрал его наугад, взломал, а похищенное оставил для собственного пользования.

Установить обстоятельства происшествия помогла собака – приметный пес в момент происшествия был замечен у поврежденной постройки, а затем на прогулке он часто крутился именно возле подозреваемого юноши.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.