В Карелии собираются построить новый завод

Переговоры о постройке в Приладожье завода по производству газобетона находятся в финальной стадии.

Новый завод по производству газобетона планируется построить в Сортавале — объем инвестиций оценивается на сумму более полумиллиарда рублей. Переговоры находятся в финальной стадии, рассказал РБК Карелия глава Сортавальского поселения Сергей Крупин.

По словам мэра Сортавалы, завод будет располагаться в городской черте, но с учетом всех необходимых экологических и санитарных требований.

«Сортавала сейчас переживает строительный бум, и потому остро встает вопрос доступности востребованных строительных материалов. Строительство завода поможет решить эту проблему», — рассказал Сергей Крупин.