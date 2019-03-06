Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
17:40, 06 Марта 2019
фото: Pixabay

Более 60 тонн шишек собрали в Карелии

Загрузка...

На сегодняшний день сбор лесосеменного сырья осуществляется в 7 районах республики, сообщили в Минприроды Карелии.

В Республике Карелия продолжается сбор лесосеменного сырья. Семена лесных растений хвойных пород необходимы для выращивания посадочного материала в лесных питомниках, для выполнения лесовосстановительных мероприятий.

На сегодняшний день сбор лесосеменного сырья осуществляется в Беломорском, Кемском, Медвежьегорском, Олонецком, Прионежском, Пудожском и Сегежском.

На 1 марта собрано 63 тонны лесосеменного сырья.

Переработано 25,6 тонн шишек, получено 241,8 кг семян, в том числе сосны – 241 кг, из них с улучшенными наследственными свойствами 2,1 кг, ели – 0,7 кг.

Закупочная цена  на шишки сосны и ели обыкновенной  составляет 50 рублей за 1 кг, сообщили в ГУП РК "Кареллесхоз".

Действует поправочный коэффициент на влажность шишек: в октябре 0,7; в ноябре 0,8; в декабре 0,9. Прием шишек от населения будет производиться с  октября 2018 года до конца марта 2019 года. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.02.2019, 21:30
Шотландец 22 часа боролся с эрекцией после инъекции средства для загара
02.03.2019, 12:08
ФОТО: В Петрозаводске столкнулись три автомобиля
28.02.2019, 10:45
В Петрозаводске разыскивают пропавшую без вести женщину
04.03.2019, 12:37
В Карелии за два месяца убили 7 человек
27.02.2019, 11:15
Пивненко приехала в Питкяранту после митинга, на который жители вышли с бумажными вилами
04.03.2019, 09:25
В Петрозаводске нашли пропавшую без вести женщину

Аналитика

05.03.2019 13:05
Политкухня
Любовь прошла, никто не вспоминает 4
Три года назад считалось, что карельские чиновники должны полюбить проектный подход. Помните такую диковинную штуку?
"За школу и садик будем воевать!" 4
05.03.2019 11:56
"Единая Россия" превратилась в "проблемный актив" 4
01.03.2019 12:44
"Карелэнерго" проводит массовые проверки приборов учета в рамках дней работы с потерями электроэнергии 1
28.02.2019 14:46
Не калиткой единой 1
28.02.2019 13:50
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:45
Личное мнение
Символ прошлого 4
В этом году Петрозаводск отметит полувековой юбилей мемориального комплекса "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы".
Сколько стоит наше здоровье
01.03.2019 12:07
Офтальмологический центр Карелии – 24 часа
28.02.2019 19:31
"КарДент" возвращает улыбке красоту
28.02.2019 13:03
архив чтиво

Медиа

Кайтингисты на Онежском озере
04.03.2019 16:26
все фото и видео

Опрос

Кого вы бы назвали секс-символом карельской политики?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»