Более 60 тонн шишек собрали в Карелии

На сегодняшний день сбор лесосеменного сырья осуществляется в 7 районах республики, сообщили в Минприроды Карелии.

В Республике Карелия продолжается сбор лесосеменного сырья. Семена лесных растений хвойных пород необходимы для выращивания посадочного материала в лесных питомниках, для выполнения лесовосстановительных мероприятий.

На сегодняшний день сбор лесосеменного сырья осуществляется в Беломорском, Кемском, Медвежьегорском, Олонецком, Прионежском, Пудожском и Сегежском.

На 1 марта собрано 63 тонны лесосеменного сырья.

Переработано 25,6 тонн шишек, получено 241,8 кг семян, в том числе сосны – 241 кг, из них с улучшенными наследственными свойствами 2,1 кг, ели – 0,7 кг.

Закупочная цена на шишки сосны и ели обыкновенной составляет 50 рублей за 1 кг, сообщили в ГУП РК "Кареллесхоз".

Действует поправочный коэффициент на влажность шишек: в октябре 0,7; в ноябре 0,8; в декабре 0,9. Прием шишек от населения будет производиться с октября 2018 года до конца марта 2019 года.