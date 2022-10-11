В Карелии собрали картофеля на 250 тонн больше прошлогоднего урожая

С полей фермерских хозяйств убрано 3 250 тонн картофеля, сообщили в правительстве Карелии.

В республике завершается уборка картофеля. С полей фермерских хозяйств общей площадью 136,5 гектара убрано 3 250 тонн картофеля. По итогам 2021 года валовый сбор картофеля в Карелии составил ровно три тысячи тонн.



Традиционным лидером по объему собранного картофеля является в республике крестьянско-фермерское хозяйство Николая Концевого в Приладожье. Фермер с 60 га собрал 1 420 тонн.



«Большая часть моего урожая — это семенной картофель класса суперэлита, который я поставляю в Липецк, — цитирует фермера пресс-служба правительства. — В этом году туда ушло 770 тонн голландского среднераннего сорта Инноватор. Далее из моего семенного картофеля на полях выращивают хороший урожай, который и поступает в дальнейшем на Липецкий завод по производству картофеля фри. Остальной мой картофель сорта Гала поступает в магазины Приладожья».



В лидерах по уборке картофеля в республике также ООО «Бесовецкое» карельского фермера Андрея Сосункевича. Его показатели — 1 220 тонн собранного картофеля с 50 га.