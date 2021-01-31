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В Карелии собственники добровольно отказались от участков в 22 га после проверки Россельхознадзора

Новости. Общество
15:00, 01 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Павел Пахоменко
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Специалисты Россельхознадзора Карелии выявили в 2020 году множество нарушений земельного законодательства.

По данным ведомства, наибольшее количество нарушений – 22, –  связаны с невыполнением мероприятий по улучшению земель и охране почв. Так, в 14 случаях пользователи земельных участков сельскохозяйственного назначения допустили их зарастание сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Общая площадь земель, на которых выявлено такое нарушение, составила 85,94 га.

В двух случаях земельные участки были захламлены отходами каменного производства на общей площади 0,9952 га. В одном случае установлено нарушение, допущенное форелевым хозяйством.

Одно предприятие наказали за то, что сжигало порубочные остатков на территории земельного участка.

За год Россельхознадзор оштрафовал нарушителей на 732 тыс. рублей.

По проверок ведомства собственниками 6 земельных участков оформлены добровольные отказы от земельных участков на площади 22,46 га в Прионежском, Суоярвском и Питкярантском районах.

Ранее предприятие в Карелии поймали при попытке спрятать трупы животных в землю.

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