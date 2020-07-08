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В Карелии собственники двух-трех аварийных квартир массово выбирают компенсацию

Новости. Общество
12:50, 09 Июля 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Жители Карелии, у которых было две-три квартиры в собственности или найме, массово выбирают компенсации по программе расселения аварийного жилья.

Об этом сегодня сообщил глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов на заседании парламентского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике.

"С начала года большое распространение получила такая форма расселения аварийного жилья как выплата компенсаций. В ряде случаев это позволяет гражданам приобрести жилье там, где они того пожелают, а не ждать результатов аукциона, который, как правило, не предсказуем. Жители Карелии, у которых было две-три квартиры в собственности или найме, массово выбирают компенсации по одной из квартир, решая свои проблемные вопросы", - отметил глава Минстроя республики.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков писал о том, что жители республики были недовольны суммой компенсации. Он согласился с тем, что нарекания вполне обоснованы.

"6-8 тысяч рублей за квадратный метр, пусть и в разваливающейся "деревяшке" с печкой и без удобств, – это, как говорит нынче молодежь, ни о чем. Но сейчас все изменилось. Нам удалось значительно увеличить размер выплаты за аварийное жилье, приблизив его к рыночной стоимости благоустроенного жилья в конкретном населенном пункте. Например, в Суоярви это порядка 23 тысяч рублей за 1 кв м., в Кеми – около 30 тысяч, в Питкяранте – 25 тысяч, в Беломорске – 28 тысяч", - писал Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

На 1 июня соглашения о возмещении стоимости жилья были заключены с собственниками 49 квартир.

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Комментарии

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zanoza
2020-07-09 13:52:34
Так компенсация и должна соответствовать рыночной стоимости покупаемого жилья, иначе это не компенсация , а издевательство над людьми.
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