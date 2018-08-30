В Карелии сократилась доля убыточных компаний

Количество убыточных организаций в Карелии в первом полугодии составило 38,8% от общего числа юридических лиц.

Это меньше, чем в начале года, когда доля убыточных организаций превышала 43%. Сокращение данного показателя произошло на фоне роста доли убыточных компаний, в целом, по России, пишут "Вести Карелии".

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